Знайдено Боїнг-737, який упав у джунглях

Пошукові літаки виявили уламки лайнера Боїнг-737, який упав в Амазонії, бразильської авіакомпанії GOL, повідомляє Рейтер з посиланням на бразильську телекомпанію "Глобо" (Globo).

Пасажирський лайнер, на борту якого були 155 осіб - пасажирів і членів екіпажа, впав у джунглях ріки Амазонки.

За повідомленнями, що надходять, Боїнг-737 зіткнувся, ймовірно, з іншим невеликим літаком.

РІА "Новини"