Знайдено Боїнг-737, який упав у джунглях
18:25, 30 вересня 2006Світ
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Ймовірно, було зіткнення з іншим літаком
Пошукові літаки виявили уламки лайнера Боїнг-737, який упав в Амазонії, бразильської авіакомпанії GOL, повідомляє Рейтер з посиланням на бразильську телекомпанію "Глобо" (Globo).
Пасажирський лайнер, на борту якого були 155 осіб - пасажирів і членів екіпажа, впав у джунглях ріки Амазонки.
За повідомленнями, що надходять, Боїнг-737 зіткнувся, ймовірно, з іншим невеликим літаком.
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