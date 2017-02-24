Російські дипломати "стривожилися" після слів Трампа про нарощування ядерного потенціалу

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook..

За словами парламентарія, слова Трампа про ДСНО - «найбільш тривожні» серед всіх на тему взаємовідносин Росії та США.

Косачов зазначив, що в основі договору лежить абсолютна рівність ядерних арсеналів Росії і США. «Його сенс, як і всіх попередніх угод у цій сфері, саме в тому, щоб не допустити "переваги в ядерній сфері" будь-якої зі сторін», - підкреслив сенатор.

Голова комітету також зазначив, що нинішній договір закінчується в 2021 році і не передбачає автоматичного продовження. У той же час вперше в історії після набрання чинності ДСНО не почалися консультації про наступну угоду. «І вони не ведуться до цих пір, а адже це складний процес, що вимагає багаторічної роботи», — підкреслив він.

Читайте такожГолова КНР виступив за повну заборону ядерної зброї

Раніше 24 лютого повідомлялося, що Трамп пообіцяв розширити ядерний потенціал США. На його думку, зараз країна сильно відстала в цьому плані, і президент має намір домогтися її повернення «на вершину».