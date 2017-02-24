Росія укомплектує ядерні сили до максимально дозволеного договором зі США рівня

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич, передає РІА Новости.

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"Хочу нагадати, що згідно з договором (СНО-3) встановлена своєрідна лінійка – по 1 тисячі 550 ядерних боєзарядів для кожної зі сторін. І якщо США цей рубіж перевищують, то Росія до нього не дотягує. Думаю, що не відкрию секрету, якщо скажу, що зараз ми зайняті тим, щоб привести наші ядерні сили у відповідність з цією лінійкою", — заявив він.

Раніше слова президента США Дональда Трампа про можливе припинення Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і потенційного нарощування ядерного арсеналу викликали занепокоєння у голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтина Косачова.