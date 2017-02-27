"Настав час": парламентарії країн-засновниць ЄС запропонували створити Європейську Федерацію

Про це йдеться у відкритому листі голів нижніх палат, передає "ЄвроПравда" з посиланням на La Stampa.

"Саме тепер настав час перейти до тіснішої політичної інтеграції, до створення Федеративного Союзу держав з великими повноваженнями.

Ми знаємо, що така перспектива викликає сильний опір, але не можна допускати, щоб через бездіяльність все було паралізоване.

Ті, хто вірить в європейські ідеали, мають отримати можливість відродити ЄС на новому рівні, а не безпорадно спостерігати за його занепадом.

Інші держави-члени ЄС, які не захочуть відразу приєднатися до неї (Європейської Федерації), мають отримати змогу зробити це пізніше", – йдеться у тексті листа.

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Підписанти листа висловили переконання у тому, що Європа має об’єднуватися на тлі великих труднощів, з якими зіткнувся ЄС.

"Ми повинні мати мужність, щоб віддати частину суверенітету в багатьох секторах, в яких розпорошені дії держав зараз абсолютно неефективні і приречені на поразку: від глобального потепління до енергетичної політики, від фінансових ринків до правил імміграції, від ухилення від сплати податків до боротьби з тероризмом", – наголошують ініціатори листа.

"З цієї точки зору, ювілейні урочистості у Римі мають бути доброю нагодою для активізації духа установчих договорів Європейського співтовариства держав. Цю можливість не можна втрачати", – резюмують автори заяви.