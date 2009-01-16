Названі вже п'ять членів міжнародного газового консорціуму

До складу міжнародного газового консорціуму дали згоду ввійти "Газпром", німецькі компанії Е.ON Ruhrgas, Wingas, італійська Eni і французька Gaz de France, повідомив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін, відповідаючи на прохання журналістів роз`яснити ситуацію про створення міжнародного газового консорціуму.

"На даний момент взяти участь в міжнародному консорціумі дали згоду "Газпром", німецькі Е.ON Ruhrgas, Wingas, італійська Eni і французька Gaz de France. До складу можуть увійти австрійська OMW, голландська Gazterra. Остаточний склад консорціуму уточнюється, і про підсумкове рішення ми вас обов`язково проінформуємо", - сказав Сєчін.

РІА "Новости"