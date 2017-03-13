В Єрусалимі озброєний ножем палестинець напав на поліцейських

Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані, їх стан стабільний, передає The Jerusalem Post.

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Нападник, яким виявився 25-річний житель одного з передмість Східного Єрусалиму, був убитий на місці інциденту. У рамках розслідування справи також були затримані ще четверо людей, які мешкали з ним в одному районі.

Зазначається, що напад стався в той період, коли місто патрулюють тисячі поліцейських, забезпечуючи безпеку громадян під час святкування національного свята Пурим, які розпочалися в неділю вночі.

Нагадаємо, в жовтні палестинець відкрив вогонь у центрі Єрусалиму, поранивши не менше шести осіб. Палестинець стріляв по людях, які стояли на трамвайній зупинці неподалік головного управління поліції в Єрусалимі.