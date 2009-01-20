Спеціально для інавгурації Обами купили 5 тонн куленепробивного скла

Секретна служба США, що відповідає за охорону Барака Обами, купила близько 5 тонн куленепробивного скла для забезпечення його безпеки під час інавгураційних заходів, повідомила з посиланням на свої джерела газета "Вашингтон пост".

Чотиришарове куленепробивне скло, яке здатне витримати численні попадання куль і осколків, а також забезпечити захист від хімічних матеріалів і вогню, встановлено, зокрема, на платформі біля західних сходів Капітолію, де проходитиме церемонія інавгурації Обами, а також на трибуні перед Білим домом, де Обама спостерігатиме за проходженням інавгураційного параду. Замовлення на виготовлення особливого скла під назвою "прозора броня" для захисту Обами стало найбільшим за об`ємом за всю історію Секретної служби і був зроблений ще в серпні, пишуть РИА новости.

Інавгурації Обами привласнений вищий статус "події національної безпеки США" і Секретна служба відповідає за координацію всіх заходів щодо забезпечення безпеки всіх інавгураційних заходів. Секретна служба не повідомляє жодних деталей заходів безпеки, але за даними ЗМІ у забезпеченні охорони Обами та інавгураційних заходів беруть участь представники в цілому 58 силових структур США, включаючи особливий підрозділ "людей в чорному" - спеціальний загін снайперів в кількості близько 100 бійців із спеціальними гвинтівками, які, працюючи попарно, займуть позиції на дахах будівель на всьому протязі Пенсільванія-авеню, якою проходитиме інавгураційний парад.