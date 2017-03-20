Росія планує "обгородитись" ракетними системами по периметру кордону

Російська Федерація планує цього року встановити по всьому кордону ракетні системи, які захищатимуть «весь периметр РФ і з моря, і з повітря". Про це сказав російський міністр оборони Сергій Шойгу, пише ТАСС.

Шойгу заявив, що немає сенсу залишати якийсь незахищений простір на кордоні.

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"Ми завершимо цього року закриття всього периметра території РФ як з моря, так і з повітря. І залишати якийсь незахищений простір навряд чи має сенс. Тому весь периметр за меж РФ буде захищений як з моря, так і з повітря. Про сушу я вже не говорю", – сказав він, відповідаючи на запитання про розміщення ракетних комплексів на Курилах.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму розпочалися навчання ПДВ за участю Чорноморського флоту і ВКС. Усього в навчаннях на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тис. десантників, задіяно близько 600 одиниць бойової техніки.