Росія розпочала масштабні військові навчання в окупованому Криму

Сьогодні на полігоні Опук в окупованому Криму розпочалися великомасштабні командно-штабні навчання Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії з бойовою стрільбою.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

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"У навчанні беруть участь підрозділи Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської), Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад, частина сил і засобів Чорноморського флоту і 4-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу. Вперше в історії ЗС РФ у рамках навчань одразу три з'єднання ПДВ були одночасно підняті по тривозі і частково перекинуті до Криму зі штатним озброєнням і технікою", - йдеться в повідомленні.

Усього в навчаннях на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тис. десантників, задіяно близько 600 одиниць бойової техніки.