Росія та її союзники приготували “секретний сюрприз” для ОБСЄ

Керівники делегацій парламентів держав - членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Парламентській асамблеї Організації з безпеці і співпраці в Європі (ОБСЄ) погодили свої позиції щодо питань безпеки, які обговорюватимуться на засіданні ПА ОБСЄ в другій половині лютого 2009 р. Про це повідомив журналістам генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа.

"Зустріч була спрямована на звірку годинників, вироблення єдиної позиції з питань регіональних і глобальних проблем безпеки, які можуть виноситися на обговорення в Парламентській асамблеї ОБСЄ", - сказав М.Бордюжа. За його словами, зустріч, на якій були присутні представники всіх країн, - членів ОДКБ, пройшла конструктивно.

У свою чергу віце-спікер Держдуми Любов Сліска зазначила, що сторони домовилися про розробку механізму оперативного реагування на виклики й резолюції, які можуть загрожувати або зачіпати інтереси когось з учасників ОДКБ. Проте на запитання, по яких саме позиціях погоджували свої думки учасники зустрічі, Л.Сліска відповіла: "Це буде сюрпризом для наших колег по ОБСЄ. Секрет повинен бути в кожній організації, яка бореться за інтереси безпеки держави".

У секретаріаті ОДКБ РосБізнесКонсалтингові додали, що зустріч проводилась аби уникнути розбіжностей і повторення ситуації, як торік у липні в Астані (Казахстані) на засіданні ПА ОБСЄ, коли "деякі держави ОДКБ голосували за резолюцію, спрямовану проти їх союзників". Зокрема, як нагадали в секретаріаті, деякі країни - учасниці ОДКБ тоді проголосували за ухвалення резолюції щодо Голодомору в Україні, тоді як РФ і Вірменія проголосували проти.