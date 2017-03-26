У МЗС Росії прокоментували нові санкції США проти російських компаній

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на санкції, які були введені США проти восьми російських компаній.У зовнішньополітичному відомстві РФ заявляють, що таке рішення викликало «розчарування та здивування". Коментар опублікувано на офіційній сторінці МЗС РФ у Facebook.

У заяві йдеться, що США не назвали причини, по яким були введені санкції.

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"Ніяких серйозних проблем нам ця нова порція санкцій, звичайно, не завдає, проте американці навіть не назвали причини, а лише послалися на своє законодавство, що забороняє їм самим співпрацювати з Іраном і Сирією", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, уряд США прийняв рішення ввести санкції проти ще восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження відносно Ірану, КНДР і Сирії від 2009 року.

Повідомляється, що до чорного списку потрапили такі компанії: АТ "Рособоронекспорт", АТ "150-й авіаційний ремонтний завод", зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", АТ "Науково-виробниче об'єднання "Базальт", АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", Ульянівський інститут цивільної авіації імені головного маршала авіації Б. П. Бугайова, Уральський навчально-тренувальний центр цивільної авіації, Військово-повітряна академія імені професора Н. Е. Жуковського і Ю. А. Гагаріна.