Сенат США підтримав вступ Чорногорії до НАТО

Сенат США переважною більшістю голосів підтримав вступ Чорногорії до НАТО. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 28 березня, повідомляє Reuters.

Читайте такожЗа спробою перевороту в Чорногорії стоїть Росія - ЗМІ

За розширення Північноатлантичного альянсу проголосували 95 сенаторів, проти – двоє. Це значно більше мінімально необхідних для прийняття рішення двох третин голосів Сенату.

Тепер рішення про вступ Чорногорії до НАТО має підписати президент США Дональд Трамп. Поки не відомо, чи підпише Трамп документ, однак, члени його команди раніше підтримували приєднання Чорногорії до Альянсу.

Як повідомив УНІАН, раніше сенатори США проголосували за припинення дебатів з приводу приєднання Чорногорії до НАТО. 97 членів Сенату США підтримали це рішення, лише два сенатори, проти – республіканці Ренд Паул і Майк Лі.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон написав листа до лідерів Сенату, в якому зазначив, що членство Чорногорії у НАТО буде "дуже в інтересах Сполучених Штатів".