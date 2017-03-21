Колишній дипломат РФ є основним організатором заколоту в Чорногорії – свідок

За словами Сінделіча, Едуард ("Еді") Шишмаков організував групу з 500 осіб, які в день голосування під час парламентських виборів у Чорногорії 16 жовтня 2016-го року повинні були здійснити переворот в країні, арештувати і вбити прем'єр-міністра Міло Джукановича, передає «Європейська правда» з посиланням Vijesti.

За словами Сінделіча, причетним до перевороту є і опозиційний "Демократичний фронт" Чорногорії, проте, ключовою фігурою і основним фінансовим донором заколотників був саме "Еді" Шишмаков.

Також Сінделіч стверджує, що протягом минулого року кілька разів таємно зустрічався з Шишмаковим у Москві, де отримував інструкції, як не тільки організувати групу, але і закупівлю зброї та обмундирування.

Відзначимо, як пише видання, адвокати інших обвинувачених у спробі перевороту стверджують, що покази Сінделіча є "фантастичними і нелогічними".

Читайте такожПроросійські політики готують у Чорногорії "референдум" за кримським сценарієм - FT

Також варто додати, Сінделіч повідомив про те, що знає Шишмакова з 2014 року, тоді Шишмаков був представлений йому в якості "благодійника".

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією газети Vijesti, до спроби перевороту в Чорногорії 16 жовтня причетна група "російських націоналістів". Також група готувала вбивство прем'єр-міністра.

У лютому 2017 року видання The Telegraph з посиланням на кілька джерел у британському уряді повідомило, що спроба державного перевороту і замаху на прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча була здійснена за участю російських спецслужб і зі схвалення керівництва Росії.

Пізніше спеціальний державний прокурор Чорногорії Мілівойє Катніч звинуватив російські державні органи в причетності до спроби перевороту під час виборів в країні.