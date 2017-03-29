Тереза Мей офіційно запустила процедуру Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала офіційний лист про намір її країни вийти зі складу Євросоюзу, повідомляє Reuters.

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Тереза Мей подасть документи про вихід Сполученого Королівства з ЄС президенту Європейської ради Дональду Туску в середу, 29 березня, через свого представника в європейському співтоваристві Тіма Барроу.

Після цього почнуться переговори про умови виходу країни зі складу політичного блоку.

Як додає Reuters, у британського прем'єр-міністра буде два роки, щоб врегулювати умови виходу країни, перш ніж Brexit вступить в силу в кінці березня 2019 року.

Результати переговорів формуватимуть майбутнє економіки Великої Британії, п'ятої за величиною в світі, і визначать, чи зможе Лондон зберегти своє місце в якості одного з двох провідних світових фінансових центрів.

Для ЄС, який вже оговтався від двої поспіль криз - фінансової і напливу біженців - втрата Великої Британії є найбільшим ударом за більш ніж 60 років існування.

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Лідери ЄС стверджують, що не хочуть карати Велику Британію за її рішення. Але на тлі підйому націоналістичних і євроскептических рухів вони не можуть дозволити собі дати Лондону щедрі умови виходу з ЄС, які могли б спонукати інші держави-члени послідувати його прикладу.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 29 березня повідомить керівництво ЄС про початок процедури виходу Сполученого королівства з Європейського Союзу відповідно до статті 50 Лісабонського договору.

Глава британського уряду також неодноразово заявляла про жорсткому сценарії виведення країни з ЄС. Це передбачає вихід Великої Британії з єдиного європейського ринку, що дозволяє ввести обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн Євросоюзу на території королівства, виключення з Митного союзу з ЄС і вихід з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.