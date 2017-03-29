Путін збільшив чисельність російської армії до 1,9 мільйона осіб

Штатна чисельність збройних сил РФ з 1 липня 2017 року зросте до 1,903 млн осіб.

Відповідний указ російського президента Володимира Путіна оприлюднено на офіційному порталі правової інформації РФ та набирає чинності з дня його підписання.

Згідно тексту документа, з 1 січня 2017 року встановлена загальна чисельність армії кількістью 1,897 млн одиниць, у тому числі 1,013 млн осіб.

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Нагадаємо, в липні 2016 року Путін збільшив штатну чисельність російської армії на 542 людини до 1,885 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними журналістів, Росія створила нову 8-ю армію на кордоні з Донбасом і нарощує сили 20-ї армії на кордоні з Харківщиною.