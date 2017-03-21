Росія нарощує військову силу на кордоні з Донбасом і Харківською областю - журналіст

Росія створила нову 8-у армію на кордоні з Донбасом й нарощує сили 20-ї армії на кордоні з Харківщиною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 17 березня росЗМІ опублікували інформацію про створення нової 8-ї загальновійськової армії для дій на "українському напрямку". Вона буде розгорнута безпосередньо на кордоні з окупованим Донбасом, її штаб буде базуватися в Ростові-на-Дону.

8-а армія є об'єднанням, розгорнутим проти України на південному напрямку в складі Південного військового округу ЗС РФ, і створює постійну загрозу українському Донбасу. Раніше управління війною в Україні здійснювалося безпосередньо через структури штабу Південного військового округу.

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20-а армія розгорнута проти України у складі Західного військового округу і створює безпосередню загрозу Харківської області.

"Судячи з усього, тепер оперативне управління 1-м і 2-м армійським корпусом окупаційних військ на Донбасі буде передано саме штабу 8-ї армії, а 150-а дивізія стане оперативним резервом та базою цих армійських корпусів на випадок вторгнення в Україну. Таким чином, РФ створила постійні армійські штаби для відпрацювання сценарію й управління військами", - зазначив журналіст.

Бутусов нагадав, що з 14 по 20 вересня біля кордонів України Росія планує провести військові навчання "Захід-2017", в рамках яких у Західний військовий округ будуть перекинуті з'єднання і частини з різних частин РФ. Це будуть найбільші військові маневри ЗС РФ 2017-го року.

"Безсумнівно, що ці загрозливі дії викличуть зростання напруженості біля кордонів з Україною та підвищення боєздатності української системи безпеки і оборони, насамперед на харківському й чернігівському напрямках", - заявив журналіст.