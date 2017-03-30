У Росії виявили дефекти майже у всіх двигунах другого і третього ступенів ракет "Протон-М"

14:21, 30 березня 2017
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У двигунах можуть знаходитись сторонні частинки.

Старт ракети

У Росії на Воронезькому механічному заводі (ВМЗ) переберуть 71 дефектний двигун для ракет-носіїв "Протон-М". Це майже всі зібрані на підприємстві двигуни для другого і третього ступенів, повідомив генеральний директор НВО "Енергомаш" Ігор Арбузов, передають РИА Новости.

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"Щодо "Протонів" це 71 двигун, або практично увесь доробок по другому і третьому ступенях.Наразі підписано графік проведення робіт, значна їх частина буде проведена в 2017 році, але ми розуміємо, що якась частина неминуче перейде на 2018 рік. Основне завдання при цьому — не зірвати графік запусків по Федеральній космічній програмі, стартам в інтересах міністерства оборони РФ і комерційних пусках. Що стосується двигунів для "Союзів", то потрібно забезпечити необхідний заділ для дотримання графіку доставки нових екіпажів та вантажів на Міжнародну космічну станцію", — сказав голова "Енергомашу".

"Буде проведена робота по оцінці чистоти внутрішніх порожнин на всіх двигунах. Ймовірність знаходження в них сторонніх частинок не виключена", - додав Арбузов.

Про те, що "Роскосмос" відкликає на ВМЗ усі двигуни другого і третього ступенів "Протон-М", стало відомо наприкінці січня цього року. Правоохоронні органи не виключали можливість підміни дорогоцінних металів, які використовуються при будівництві двигунів.

Також повідомлялося, що причиною відправки назад на ВМЗ усіх двигунів РД-0210/0211 і РД-0213/0214, що стоять на другому і третьому ступенях, стала заява фахівців "Роскосмосу" про те, що при паянні компонентів двигунів на ВМЗ використовувався припій, що не відповідав технічній документації.

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Теги: #ракети#Роскосмос#Протон-М