Причиною космічних провалів РФ може бути крадіжка дорогоцінних металів з двигунів "Протон-М" - ЗМІ

У Росії правоохоронні органи не виключають можливості підміни дорогоцінних металів, які використовуються при будівництві двигунів другого і третього ступенів ракети-носія "Протон-М" на "Воронезькому механічному заводі" (ВМЗ). Про це з посиланням на знайоме з ходом розслідування джерело повідомляє "Інтерфакс".

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"При складанні двигунів для "Протона-М" за технологією застосовуються дорогоцінні метали. Перевіряється інформація про їх невикористання у декількох останніх примірниках. Замість них при будівництві даних типів двигунів могли використовуватися більш дешеві комплектуючі, призначені для складання двигунів інших типів носіїв, наприклад, розгінних блоків", - сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, якщо правоохоронні органи приймуть відповідне рішення, то можливе відкликання для перевірки і двигунів інших виробів підприємства. співрозмовник не виключив і повного аудиту роботи підприємства.

"Дане підприємство також здійснює складання двигунів для розгінних блоків ракет-носіїв типу "Союз", за допомогою одного з яких на початку грудня не вдалося вивести на орбіту корабель "Прогрес МС-04". Буде перевірятися серед іншого можливий зв'язок між аварією і якістю складання двигунів на ВМЗ", - сказало джерело.

Раніше газета "Комерсант" повідомила, що "Роскосмос" відкликає на ВМЗ всі двигуни другого і третього ступенів ракет-носіїв "Протон-М".

"Приводом для цього стали технологічні проблеми, розкрилися в ході вогневих випробувань. Виправляти ситуацію за допомогою іншого двигунобудівного підприємства - "Енергомаш". Йому належить провести аудит і додатковий технічний контроль всіх двигунів, які вже виробили на ВМЗ.

Перевірки позначаться на термінах пусків "Протонів": перший старт з Байконура, за найоптимістичнішими прогнозами, відбудеться не раніше літа, хоча раніше був запланований на лютий", - пише видання.

Про складнощі з рідинними ракетними двигунами, що використовуються в ракетах-носіях "Протон-М", газеті повідомив ряд керівників підприємств космічної промисловості. "За їх словами, мова йде про двигуни РД-0210/0211 і РД-0213/0214 виробництва Воронезького механічного заводу: вони встановлюються на другу і третю сходинку "Протона" відповідно", - повідомили джерела газети.

Відзначається, що в ході розслідування стало відомо, що "при складанні виробів використовувалися "неліквідні засоби".

"Зокрема, замість матеріалів з вмістом дорогоцінних металів, які мають застосовуватися на цьому типі двигунів, використовувалися менш жаростійкі, які використовуються в інших типах двигунів, що випускаються на ВМЗ. Цей факт не залишився без уваги правоохоронних органів: зараз на підприємстві працюють співробітники ФСБ, прокуратури і СКР. Вони намагаються зрозуміти, як заміна матеріалів залишилася непоміченою представниками численних структур, які відповідають за контроль якості. "За документами, які підписували перевіряючі, двигуни в повному порядку", - наводить газета слова джерела.

Рішення про відкликання двигунів для "Протонів" на підприємство-виробник було озвучено 20 січня в ході виїзної наради.