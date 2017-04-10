У Кремлі оцінили ймовірність ухвалення закону про заборону доступу дітям до соцмереж

У Кремлі назвали «мало реалістичним» ухвалення закону про заборону доступу до соціальних мереж дітям до 14 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми не бачили суть цього законопроекту, а тільки читаємо у ЗМІ ті положення, які, можливо, в ньому містяться, у чому ми не впевнені. Ось ті положення, які обговорюються у ЗМІ, звичайно, мало реалістичні, тому навряд чи тут треба займати якусь позицію», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи не вважають у Кремлі, «що це може порушити конституційні права людини на доступ до інформації та захист персональних даних».

Читайте такожУ Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами: законопроект вже внесено до Держдуми

Раніше в понеділок депутат Держдуми Віталій Мілонов вніс на розгляд Держдуми законопроект, покликаний врегулювати діяльність соціальних мереж. Законопроект, зокрема, передбачає заборону на реєстрацію в соцмережах дітей до 14 років, а також зобов'язує всіх решту користувачів вказувати при реєстрації персональні дані.

Внесення такого закону обумовлено масовою участю підлітків у акціях протесту проти влади. Зокрема, хвиля мітингів прокотилася по Росії 26 березня.