В Держдуму РФ внесли законопроект про заборону користуватися соцмережами в робочий час
В першу чергу заборона може торкнутися співробітників бюджетних організацій.
Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов вніс законопроект, яким пропонує заборонити росіянам користуватися соціальними мережами в робочий час. Відповідний проект закону оприлюднено на сайті нижньої палати Держдуми.
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Доступ до соцмереж з роботи хочуть заборонити співробітникам бюджетних організацій. Іншим юрособам пропонують регулювати його окремо в трудових договорах.
"Втрати робочого часу величезні, але роботодавцям боротися з цим дуже складно. Проектом пропонується заборонити використання соціальних мереж в бюджетних організаціях, а щодо інших юридичних осіб доступ працівників до соціальних мереж пропонується врегулювати в додаткових умовах трудового договору", - йдеться в пояснювальній записці до проекту №145.507-7.
Цим же законопроектом Мілонов пропонує заборонити доступ до соцмереж дітям до 14 років.
За задумом автора, законопроект "Про правове регулювання діяльності соціальних мереж" буде новим федеральним законом, регулюючим спілкування в інтернеті. Згідно зі законопроектом, соцмережами не зможуть користуватися діти до 14 років, незалежно від громадянства". Реєстрація в соцмережі буде відбуватися за посвідченням особи, яке дозволяє встановити вік користувача.