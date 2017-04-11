У Мексиці сім людей загинули внаслідок обвалу паркінгу, що будується

В результаті обвалу на будівництві паркінгу в столиці Мексики загинули щонайменше семеро людей, ще десять отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

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Обвал стався, коли робітники намагалися встановити чергову балку. У цей момент бетонні плити, з яких було побудовано будівлю, склалися і робітники опинилися під завалами.

На місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежники. За інформацією представника рятувальної служби, число постраждалих може досягати 20 осіб. Також, рятувальники не виключають, що під завалами ще можуть перебувати люди.