У Латвії почалися парламентські вибори

О 7 годині ранку в Латвії почалися вибори до Сейму (парламенту) країни, передає агентство France Presse. На території республіки відкриті 952 виборчих ділянки. До списків включені прізвища близько 1,45 мільйонів громадян країни. Голосування триватиме до 22 години.

100 депутатів латвійського парламенту обираються на чотири роки. До бюлетеню внесені 23 політичних партії, проте, за даними соціологів, тільки п`ять партій пройдуть до Сейму. У Латвії встановлений 5-процентний бар`єр, і голоси, віддані за партії, яким забракне голосів виборців, при розподілі мандатів не враховуються.

У списку лідерів, швидше за все, опиняться "Народна партія" прем`єр-міністра Айгара Калвітіса, "Союз зелених і селян" з мером Вентспілса Айваром Лембергсом на чолі, партія "Новий час" екс-прем`єра Ейнара Репше, а також ліві об`єднання "За права людини в єдиній Латвії" і "Центр злагоди".

Лента.ру