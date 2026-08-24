Незважаючи на атаку українських дронів, Росія запустила супутник з космодрому Плесецьк

Вперше за весь час війни Україна завдала удару по найважливішому космодрому РФ.

24 серпня з російського космодрому Плесецьк успішно стартувала ракета-носій "Союз – 2.1б". Як повідомив "Роскосмос", на борту перебував космічний апарат "в інтересах Міноборони". Його вже виведено на орбіту та "прийнято під управління наземними засобами космічних військ ВКС".

Космодром "Плесецьк" вважається одним із головних російських космодромів. Звідти запускають ракети "Союз" з апаратами для супутникової мережі "Рассвет", а також ракети "Ангара" з супутниками, які використовує Міноборони Росії.

Удар по району космодрому Плесецьк

Нагадаємо, що 23 серпня український моніторинговий канал Supernova+ повідомив про першу дронову атаку на Плесецьк за весь час війни. Дрони пролетіли в районі Каргополя, що розташований приблизно за 170 км від космодрому. Очевидці бачили щонайменше чотири.

Відео дня

OSINT-аналіз Astra підтвердив, що в районі космодрому піднімався дим. Вдалося встановити, що кадри були зроблені з ЗАТО Мирний – це селище для обслуговування космодрому. Адміністрація Мирного 23 серпня повідомляла про відбиття атаки безпілотників на Архангельську область.

Вас також можуть зацікавити такі новини: