Росія готова повернутися до дії меморандуму про безпеку польотів над Сирією - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія може повернутися до дії Меморандуму про безпеку польотів над Сирією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном сьогодні в Москві.

«Дія Меморандуму про запобігання інцидентам і гарантування безпеки польотів авіації в ході операції в Сирії була російською стороною призупинена. Сьогодні президент РФ підтвердив нашу готовність повернутися до його застосування при розумінні, що буде чітко підтверджена початкова мета дій військово-повітряних сил американської коаліції і ВКС РФ у боротьбі з ІДІЛ і «Джебхат ан-Нусрою», - сказав Лавров.

Читайте такожРФ і США призначать спецпредставників, щоб виявити "подразники у відносинах" - Лавров

Меморандум був розроблений у жовтні 2015 року. Він містить комплекс правил і обмежень, що мають на меті запобігти виникненню інцидентів між авіацією Росії й США. В його рамках між двома країнами було налагоджено канали цілодобового оперативного зв'язку, визначено механізм взаємодії, включаючи надання взаємної допомоги в разі виникнення кризових ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, що утримується повстанцями.

Читайте такожВійськовий конфлікт між США та Росією неможливий – голова Пентагону

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

У заяві Пентагону зазначається, що ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки і озброєнь і засобів ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави на порушення норм міжнародного права під надуманим приводом».

У МЗС РФ заявили, що відмовляються від меморандуму з США про гарантування безпеки польотів у Сирії.