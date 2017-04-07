Путін назвав удари США по Сирії "агресією під надуманим приводом"

Атака США на об'єкти у Сирії є агресією, що завдає шкоди як російсько-американським відносинам, так і спільній боротьбі з тероризмом. Таку думку президента РФ Володимира Путіна озвучив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом", - сказав Пєсков. Він зазначив, що "сирійська армія не має в своєму розпорядженні запасів хімічної зброї". "Факт знищення всіх запасів хімічної зброї в збройних силах Сирії був зафіксований і підтверджений ОЗХО - спеціалізованим підрозділом ООН", - заявив він.

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"При цьому, на думку Путіна, повне ігнорування фактів використання хімічної зброї терористами лише суттєво погіршує ситуацію, - заявив прес-секретар. - Путін також бачить в ударах по Сирії з боку США спробу відвернути увагу світового співтовариства від численних жертв серед мирного населення в Іраку".

"Цей крок Вашингтона завдає істотної шкоди російсько-американським відносинам, які і без того перебувають в жалюгідному стані", - підкреслив Пєсков.

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"А головне, як вважає Путін, - цей крок не наближає нас до кінцевої мети в боротьбі з міжнародним тероризмом, а навпаки створює серйозну перешкоду для створення міжнародної коаліції по боротьбі з ним та ефективній протидії цьому всесвітньому злу, що, до речі, президент США Дональд Трамп проголосив як одне з головних завдань ще під час своєї передвиборчої кампанії", - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".

У той же час, в Сирії назвали актом агресії ракетний удар США.