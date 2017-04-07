Росія призупинила меморандум про безпеку польотів у Сирії після удару по авіабазі Асада

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що удар США по військовій базі Башара Асада ще більше "руйнує" відносини двох країн. Також в МЗС РФ повідомили, що виходять з меморандуму про безпеку польотів в Сирії.

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"Російська сторона припиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії, укладеного з США", - сказано в повідомленні МЗС Росії.

"США не вперше демонструють подібний бездумний підхід, який лише поглиблює наявні у світі проблеми і створює загрозу міжнародній безпеці. Сама присутність військовослужбовців США та інших країн на території Сирії без згоди на те уряду цієї країни чи рішення Радбезу ООН є грубим, явним і нічим не обґрунтованим порушенням міжнародного права. Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз є явний акт агресії проти суверенної Сирії. Вжиті сьогодні США дії ще більше руйнують російсько-американські відносини", - стверджують у російському міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташовані в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк". Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".