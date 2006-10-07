У Варшаві пройшли маніфестації ”за” і ”проти” відставки уряду

У Польщі сьогодні пройшли маніфестації "за" і "проти" відставки уряду. В суботніх демонстраціях у Варшаві взяло участь близько 21 тисячі прихильників та противників польського уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію оприлюднила поліція та влада Варшави.

Маніфестиції пройшли загалом спокійно. Зафіксовано спробу порушення "Блакитного Маршу", затримано одного чоловіка, який мав при собі петарди і яйця. Марш "Білої Троянди" спробувала порушити група анархістів. Поліцейські відгородили їх від демонстрантів. Громадський порядок на вулицях столиці вартували дві тисячі поліцейських.

Виконувач обов’язків міського голови Варшави Казімєж МАРЦІНКЄВІЧ під час підсумкової прес-конференції подякував організаторам акцій та всім службам, які слідкували за безпекою сьогоднішніх заходів.

Загалом вулицями Варшави пройшли дві великі демонстарції, а перед Палацом культури та науки відбувся мітинг проурядової партії. За інформацією поліції, у марші "Білої Троянди", організованим Лігою Польських Сімей, взяло участь більше 2 тис. осіб, у "Блакитному марші" Громадської Платформи - більше 11 тис. осіб. На мітинг партії Ярослава КАЧИНСЬКОГО Право і Справедливість зібралося близько 8 тис. прихильників.

Під час наймасовішого зібрання Громадської Платформи у Варшаві політики виголошували гасла протесту проти способу управління Польщею, проти поділу Польщі.

Прихильники партії Ліга Польских Сімей домагалися прав не лише для багатих, а для звичайних людей.

На мітингу партії «Право і Справедливість» виступив із промовою прем’єр-міністр Ярослав КАЧИНСЬКИЙ. Основною причиною суботнього зібрання у столиці він назвав «зустріч для покращення Польщі, заради нового рівня громадського життя, справедливості, солідарності, правди та будови польської спільноти». За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, його команда й надалі боронитиме більшість в уряді, «бо такий уряд потрібний Польщі».