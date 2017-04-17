Екс-президенту Південної Кореї висунуто обвинувачення у хабарництві та зловживанні владою

Усунутій з посади шляхом імпічменту колишній президентці Південної Кореї Пак Кин Хє висунули офіційне обвинувачення у хабарництві, а також у зловживанні владою, передає DW.

Водночас обвинувачення було висунуто Сін Дон Біну, голові Lotte Group, п'ятої за розміром бізнесово-фінансової групи в Південній Кореї. Сін, як стверджує прокуратура, пропонував Пак і її довіреній особі хабар у розмірі шести мільйонів доларів у обмін на державну ліцензію на нову мережу магазинів duty free.

Суд над Пак має розпочатися найближчими тижнями і може тривати до шести місяців. Впродовж цього часу екс-президентка залишатиметься за ґратами.

Читайте такожУсуненого президента Південної Кореї допитували в прокуратурі 22 години

Як відомо, в грудні 2016 року парламент Південної Кореї оголосив президентці імпічмент. 10 березня конституційний суд підтвердив відставку Пак Кин Хє. Центральний окружний суд Сеула видав ордер на арешт колишньої президентки 31 березня. Її заарештували на підставі того, що докази в її справі можуть бути знищеними.

Скандал навколо екс-президентки пов'язаний з її подругою Цой Сун Сіль. Її звинувачують у тому, що користуючись довірою і прикриваючись ім'ям глави держави, вона намагалася втручатися в державні справи, вимагала у великих південнокорейських компаній нібито пожертви у фонди, але насправді з метою особистого збагачення. Цой Сун Сіль вже постала перед судом.