Трамп пообіцяв Ердогану тісну взаємодію щодо Сирії та Іраку - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану тісну взаємодію у питаннях Сирії, Іраку та у боротьбі проти бойовиків з Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер США під час телефонної розмови привітав свого турецького колегу з проведенням референдуму та тісну взаємодію, повідомляють джерела з оточення турецького президента.

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"Я ціную нашу дружбу, у нас є багато важливих справ, які ми повинні зробити разом", - процитували джерела слова Трампа.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині відбувся референдум, за результатами якого чинний глава держави отримає необмежені повноваження. Конституційну реформу підтримали 51% виборців. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів референдуму.