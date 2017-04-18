Трамп пообіцяв Ердогану тісну взаємодію щодо Сирії та Іраку - ЗМІ
Лідер США під час телефонної розмови привітав свого турецького колегу з проведенням референдуму.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану тісну взаємодію у питаннях Сирії, Іраку та у боротьбі проти бойовиків з Робітничої партії Курдистану.
Про це повідомляє Reuters.
Лідер США під час телефонної розмови привітав свого турецького колегу з проведенням референдуму та тісну взаємодію, повідомляють джерела з оточення турецького президента.
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"Я ціную нашу дружбу, у нас є багато важливих справ, які ми повинні зробити разом", - процитували джерела слова Трампа.
Як повідомляв УНІАН, у Туреччині відбувся референдум, за результатами якого чинний глава держави отримає необмежені повноваження. Конституційну реформу підтримали 51% виборців. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів референдуму.