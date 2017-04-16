Референдум в Туреччині: опозиція звинуватила владу в маніпуляціях під час підрахунку голосів

20:21, 16 квітня 2017
Світ
454 0

Голова Народно-республіканської партії заявив, що насправді перемагають противники президентської системи і закликав захистити вибір громадян Туреччини.

Ілюстрація REUTERS

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал NTV.

Читайте такожУ Туреччині проходить референдум про зміни до конституції: Ердоган може залишитися при владі до 2029 року

"Йде маніпулювання результатами. За даними наших спостерігачів, перемагають противники президентської системи. Такі результати ми отримуємо з багатьох провінцій. Давайте захищати наш вибір. Перемагають "ні", - сказав Аксюнгера.

Конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були раніше схвалені парламентом Туреччини і підписані президентом Тайіпом Ердоганом.

Як повідомляється на сайті агентства "Анадолу", вже підраховано дані з більш 99% бюлетенів, згідно з якими поправки до Конституції підтримали понад 51% громадян, висловилися проти – більше 48%.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині сьогодні проходив референдум по внесенню змін до Конституції країни. Головним питанням, винесеним на референдум, є введення в Туреччині президентської системи правління.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Туреччина після конституційного референдуму
Теги: #Туреччина#Ердоган#референдум