Обама хоче додати повноважень Раді національної безпеки

Президент США Барак Обама планує реорганізувати Раду національної безпеки країни, наділивши її істотнішими функціями. Президент має намір розширити склад радбезу і додати ширших повноважень у розробці стратегій з внутрішніх і міжнародних проблем. Про це в американській пресі розповів радник Б.Обами з національної безпеки Джеймс Джонс. Він пояснив, що "світ, в якому ми живемо, зазнав значних змін за останнє десятиліття", і Рада національної безпеки США має йти в ногу з часом, щоб не стати анахронізмом.

Американський радбез, створений після Другої світової війни як дорадчий орган при президентові щодо військових і дипломатичних питань, після реорганізації буде залучений до сфери інтересів міністерств енергетики, торгівлі і фінансів, а також правоохоронних органів, заявив Дж.Джонс. Оновлена Національна рада безпеки матиме справу "з такими проблемами XXI століття, як кібербезпека, енергія, кліматичні зміни, національне будівництво", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.