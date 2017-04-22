ЗМІ: Ймовірний замовник вибуху в метро в Петербурзі - виходець з киргизького села, який став еміром у Сирії

Ймовірним замовником теракту в пітерському метро, можливо, є польовий командир на прізвисько Абу Салах аль-Узбекі, повідомила Газета.Ru з посиланням на свої джерела.

За даними видання, цю інформацію перевіряють у Слідчому комітеті і Федеральній службі безпеки.

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Салах Абу аль-Узбеки, виходець з киргизького села Ош, жив у Санкт-Петербурзі і працював водієм "Газелі". Після того, як почалася війна в Сирії, він поїхав вчитися в йорданський медресе, потім став у Сирії еміром. А тепер очолює організацію "Таухіда валь-Джихад", бійці якої беруть участь у боях у Сирії, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, З квітня в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух, жертвами якого стали 16 осіб. Незабаром після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено і знешкоджено ще один саморобний вибуховий пристрій.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт". За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження, уродженець Киргизстану. Слідчі вважають, що Джалілов спочатку заховав бомбу на станції "Площа Повстання", а потім підірвався у вагоні метро. У рамках розслідування теракту були затримані 10 передбачуваних учасників джихадистські осередків. Всі затримані - вихідці з країн Центральної Азії.