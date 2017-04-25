Відповідальність за теракт в Петербурзі взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання – ЗМІ

Відповідальність за теракт в метро Санкт-Петербурга взяло на себе угруповання, пов'язане з терористичною організацією «Аль-Каїда».

Про це повідомляє моніторингова група SITE Intelligence Group, передає «Медуза».

Як повідомляв УНІАН, З квітня в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух, жертвами якого стали 16 осіб. Незабаром після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено і знешкоджено ще один саморобний вибуховий пристрій.

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Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт". За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження, уродженець Киргизстану.

Слідчі вважають, що Джалілов спочатку заховав бомбу на станції "Площа Повстання", а потім підірвався у вагоні метро.

У рамках розслідування теракту були затримані 10 передбачуваних учасників джихадистських осередків. Всі затримані - вихідці з країн Центральної Азії.