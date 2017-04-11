Теракт у метро Петербурга: глава ФСБ розповів про затримання

Директор ФСБ Олександр Бортніков розповів про розслідування кримінальної справи про теракт у метро Санкт-Петербурга.

"У ході оперативно-розшукових і слідчих заходів затримано вісім членів законспірованих терористичних осередків, шість з яких перебували в Санкт-Петербурзі, двоє — в Москві, всі — вихідці з Центральної Азії", — заявив Бортніков на засіданні Національного антитерористичного комітету, передає РІА Новости.

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За його словами, під час обшуків силовики вилучили велику кількість зброї та засобів ураження. Зараз спецслужби шукають організаторів теракту.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. Загинули 14 людей.

За версією слідства, безпосереднім виконавцем теракту був уродженець Киргизстану Акбаржон Джалілов. Слідчі вважають, що саме він залишив замасковану бомбу на станції "Площа повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.