В Ідлібі розбомбили табір біженців, є загиблі

На півночі Сирії, в провінції Ідліб, літак сирійських урядових сил скинув три бомби на табір з біженцями.

Як повідомляє турецьке агентство «Анадолу», в результаті авіаудару в районі Маарат аль-Нуман постраждали десятки людей. Також повідомляється про загиблих, проте точна кількість жертв атаки поки невідома.

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За інформацією представник Управління цивільної оборони в Ідлібі Хамід Кутейни, військовий літак скинув на табір біженців три бомби на парашутах.

Раніше в результаті повітряного удару в Ідлібі постраждали більше десяти мирних жителів. Крім того, один зі снарядів впав на територію лікарні, внаслідок чого загинуло 14 осіб, в їх числі - пацієнти.