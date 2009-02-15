Для російських водіїв сп'яніння стало обтяжувальною обставиною

У Росії посилили покарання для водіїв, що перебували в стані сп`яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідні законодавчі зміни вніс до Кримінального кодексу РФ Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, сьогодні за скоєння дорожньо-транспортних пригод, у яких потерпілим завдано легкої чи середньої тяжкості шкоди здоров`ю, законодавством Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного штрафу чи позбавлення права керування транспортним засобом. За скоєння ДТП, які спричинили тяжкі наслідки – тяжка шкода здоров`ю або смерть одного та більше чоловік, статтею 264 Кримінального кодексу Російської Федерації «Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів» встановлена кримінальна відповідальність. При цьому санкції вказаної статті були однакові як для водіїв, які перебували в стані сп`яніння, так і для тверезих водіїв.

Федеральним законом стаття 264 Кримінального кодексу Російської Федерації викладена в новій редакції, відповідно до якої запроваджується така кваліфікуюча ознака цього складу злочину як перебування особи, що скоїла злочин, у стані сп`яніння. Також передбачається посилення кримінальної відповідальності за скоєння особами, що знаходяться в стані сп`яніння, порушень правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинили тяжкі наслідки.