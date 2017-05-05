Ще один літак потрапив у "повітряну яму", є постраждалі (фото, відео)

Лайнер малайзійської авіакомпанії AirAsia X потрапив у зону турбулентності. Унаслідок інциденту п'ятеро людей травмовані, передає Тһе Star.

Літак, що слідував рейсом з Тайбея в Куала-Лумпур, потрапив у зону турбулентності в середині польоту.

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"Літак благополучно приземлився у міжнародному аеропорту Куала-Лумпура. Медики надали допомогу п'ятьом постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Всього на борту літака перебував 291 пасажир та 11 членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив в зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів отримали травми, у тому числі вивихи і переломи.