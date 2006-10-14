38 ісламських лідерів прийняли вибачення Папи Римського

Ісламські духовні лідери прийняли вибачення Папи Римського Бенедикта XVI, повідомляє РІА “Новости”.

У журналі Islamica, що виходить англійською мовою, 38 духовних лідерів і ісламських теологів опублікували відкритий лист, в якому заявили, що приймають принесені Бенедиктом XVI вибачення, які він висловив після свого виступу в університеті німецького міста Регенсбург у вересні цього року.

Цей лист підписаний, зокрема, муфтіями Росії, Боснії, Хорватії, Косового, Узбекистану, Туреччини, Омана, королем Йорданії, теологами Вашингтонського університету і британського Кембриджа.

Під час візиту до Німеччини у вересні цього року Папа Римський виступив із лекцією в університеті німецького міста Регенсбург, в якій процитував різкі висловлювання про іслам правителя Візантії XIV століття Мануїла Другого Палеолога, не окресливши свого ставлення до них.

Цю промову з обуренням сприйняли в мусульманському світі, де дійшли навіть до закликів до урядів арабських країн розірвати дипломатичні відносини з Ватиканом у випадку, якщо Папа Римський не вибачиться, а міжнародні ісламські терористичні організації заявили, що завдадуть удару по Риму і Ватикану, зруйнувавши християнські святині.