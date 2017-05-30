Тереза Мей заявила про можливість Brexit без переговорів і договору з ЄС

У ході відкритих дебатів із лідером Лейбористської партії Джеремі Корбіном в ефірі телеканалу Sky News прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що країна зможе вийти зі складу Європейського союзу без укладення спеціальної угоди з Брюсселем, передає РБК.

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«Ми будемо вести переговори, щоб укласти правильну угоду, але, як я вже говорила, погана угода — це вже не угода. Ми повинні бути готові вийти [угоди]», — зазначила прем'єр-міністр.

Мей пояснила, що Великобританія має намір відмовитися від угоди з ЄС, якщо її не влаштують умови, на яких блок захоче укласти цю угоду.

За її словами, це важливий момент в історії країни, »у нас є можливість дійсно змінити країну на краще в майбутньому».

Нагадаємо, 28 березня Мей підписала лист з повідомленням влади ЄС про формальний запуск процедури Brexit. Переговори про умови цього процесу займуть два роки.