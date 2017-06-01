"Нещасна Хіларі": Трамп назвав Клінтон "жахливим кандидатом", коментуючи її поразку

Президент США Дональд Трамп прокоментував слова Хілларі Клінтон, яка поклала відповідальність за свою поразку на виборах на Facebook та Національний комітет демократичної партії. Свою думку він висловив в Twitter.

Трамп зазначив, що своїми звинуваченнями Клінтон намагається виправдати власну невдачу. «Нечесна Хілларі Клінтон тепер звинувачує всіх, крім самої себе, відмовляючись визнати, що вона була жахливим кандидатом», - заявив Трамп.

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На конференції в Каліфорнії Хілларі Клінтон заявила, що частина провини за її поразку на виборах лежить на соціальній мережі Facebook, за допомогою якої поширювалися «неправдиві новини». Крім того вона зазначила, що на її думку, недостатню підтримку в боротьбі з Трампом їй надав Національний комітет демократичної партії.

Раніше, 2 травня, Хілларі Клінтон поклала частину відповідальності за поразку на російських хакерів, які зламали сервер Демократичної партії, екс-директора ФБР Джеймса Комі, який публічно оголосив про розслідування по справі електронного листування Клінтон. Крім того, вона зазначила, що ще однією причиною могло бути «женоненависництво».