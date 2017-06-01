"Не знайшла нормальних жінок": актриса звинуватила Каннський фестиваль в сексизмі

Член журі 70-го Каннського кінофестивалю, акторка Джессіка Честейн заявила про нестачу якісного жіночого представництва в кіно на кінофестивалі.

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Актриса сказала, що знаходить зображення жінок у представлених в Каннах фільмах "досить тривожними" в цілому, повідомляє Variety .

"Я дійсно вірю, якщо у вас є жіноча розповідь, у вас також будуть справжні жіночі персонажі", - сказала Честейн.

"Я вперше переглянула 20 фільмів за 10 днів, і мені подобаються ці фільми. І одна річ, яку я дійсно зрозуміла з цього досвіду, - це те, як світ бачить жінок через жіночих персонажів, які я побачила. І це було дуже тривожно, чесно кажучи", - додала член журі.

Актриса зізналася, що серед фільмів були деякі винятки, але переважно вона була здивована поданням жіночих персонажів на екрані.

"Сподіваюся, що коли ми включимо більше жінок-оповідачів, у нас буде більше жінок, яких я дізнаюся в своєму повсякденному житті, - які активні, займаються своєю діяльністю, а не просто реагують на чоловіків, що їх оточують. У них своя точка зору", - сказала Честейн.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше були названі переможці Каннського кінофестивалю.