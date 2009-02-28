Кількість жертв бунту в Бангладеш досягло 81 людини

До 81 людини зросла кількість жертв бунту прикордонників у Бангладеш, що спалахнув у столиці країни місті Дакка, передає ІТАР-ТАСС.

За наявною версією, приводом для заворушень стали суперечності, пов`язані з вимогами підвищити грошове утримання військовослужбовців. Конфлікт між рядовими прикордонниками і керівництвом служби визрівав більше 20 років. Відповідно до практики, що склалася, керівні посади в службі займали офіцери з бангладешської армії, які змінялися раз на кілька років. Натомість ветерани служби, які не могли сподіватися на підвищення, мали скромні зарплати і накопичували образу. Особливе роздратування прикордонників викликав великий розрив в постачанні між старшими офіцерами і молодшими чинами.

Бунт спалахнув під час святкування Тижня "Бангладешських стрільців", який почався у вівторок. За день до цього святкову церемонію в штаб-квартирі прикордонної служби відвідала прем`єр Хасина ВАЗЕД. Напружену ситуацію вдалося подолати тільки в другій половині дня в четвер, коли до периметра штабного комплексу були стягнуті танки, а прем`єр-міністр закликала бунтівників "не вступати на самогубний шлях, скласти зброю й повернутися в казарми". У четверга надвечір вірні уряду війська взяли під повний контроль ситуацію в столиці.

У країні оголошено триденну загальнонаціональну жалобу за армійськими офіцерами, убитими під час бунту прикордонників. Новим генеральним директором прикордонних сил призначено бригадного генерала Маїнула ХУССЕЙНА. Він змінить на цій посаді генерал-майора Шакіла АХМЕДА, доля якого два дні залишалася невідомою, але врешті знайденого серед убитих.