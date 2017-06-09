Лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку після виборів у Британії

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав прем'єр-міністра країни Терезу Мей піти у відставку, враховуючи підсумки дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє The Telegraph.

Корбін заявив, що Мей не отримала мандата, та закликав її до відставки з поста лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

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"Вона хотіла отримати мандат. Що ж, мандат, який вона отримала - це втрачені місця консерваторів, втрачені голоси, втрачена підтримка та втрачена впевненість", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.