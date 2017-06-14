Російські кібератаки перед виборами в США охопили 39 штатів - ЗМІ

Кібератаки російських хакерів влітку і восени 2016 року торкнулися виборчих систем 39 американських штатів. Про це у вівторок, 13 червня, з посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування втручання росії у вибори в США, повідомляє агентство Bloomberg, вказуючи, що це вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше, як повідомляє DW.

Читайте такожСША підозрюють російських хакерів у виведенні з ладу інформагентства в Катарі

Хакери отримали доступ до програмного забезпечення, розробленого для проведення опитувань у день виборів, і щонайменше в одному штаті - до бази даних фінансування кампанії, пише Bloomberg. За даними інформагентства, в Іллінойсі хакери отримали доступ до особистих даних 90 тисяч виборців і намагалися змінити або видалити їх.

Два співрозмовника Bloomberg стверджують, що масштаби і складність" атак настільки стурбували адміністрацію Барака Обами, що в жовтні минулого року він зв'язався безпосередньо з Москвою по захищеному каналу зв'язку, так званого "червоного телефону".

Білий дім дав Кремлю свідоцтва російських кібератак і пояснив, чому вважає ці дії небезпечними і агресивними, розповіли джерела агентства. У відповідь Росія нібито попросила більше інформації і гарантії того, що її будуть тримати в курсі розслідування, навіть якщо зломи продовжаться.