Глава ФБР підтвердив, що втручання Росії у хід виборів у США розслідується

Директор ФБР Джеймс Коумі на слуханнях у Палаті представників США підтвердив, що його відомство проводить розслідування у зв'язку з втручанням Росії у хід президентських виборів у США, і в тому числі перевіряє зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією, передає Meduza.

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«Як правило ми ніяк не коментуємо незавершені розслідування, у тому числі не підтверджуємо, що вони ведуться, - заявив Коумі. - Проте іноді, коли цього вимагає суспільний інтерес, правила міністерства юстиції дозволяють нам це зробити».

Разом з тим Джеймс Коумі уточнив, що не зможе вдаватися в подробиці розслідування на публічних слуханнях.

В кінці минулого року американські спецслужби прийшли до висновку, що Москва проводила кампанію з метою впливу на результати президентських виборів у США, щоб перешкодити демократичному процесу і зіпсувати репутацію кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Трамп в січні визнав, що кібератаки на сервери Демократичної партії були здійснені росіянами.