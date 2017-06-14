Кількість жертв пожежі в лондонській висотці зросла до 12 осіб

Поліція підтвердила загибель 12 людей внаслідок пожежі в багатоповерховому житловому будинку на заході Лондона. При цьому в поліції попереджають, що кількість жертв може зрости, пише Бі-Бі-Сі.

Пожежа в Гренфелл-тауер у Північному Кенсінгтоні спалахнула вночі в середу. За даними місцевої влади, в момент виникнення вогню в 24-поверховому будинку могли перебувати до 600 осіб. 68 постраждалих були доставлені в лікарні, при цьому 18 - у критичному стані.

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Деякі мешканці будинку вважаються зниклими без вісти. Влада не уточнює їх кількість.

До теперішнього моменту пожежні оглянули практично всю будівлю, повідомив представник Лондонської пожежної служби Стів Аптер.

"На жаль, я не думаю, що ми ще знайдемо тих, хто вижив", - заявив шеф лондонської поліції Стюарт Канді.

Житлова вежа Гренфелл-башта була побудована в 1974 році. За повідомленнями місцевих жителів, в будівлі нещодавно завершився великий ремонт.