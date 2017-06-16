Судно КНДР захопило російську яхту - ЗМІ

У Морському рятувально-координаційному центрі (МРКЦ) Владивостока повідомили, що у четвер, 15 червня, отримали інформацію про захоплення нібито північнокорейцями яхти Katalexa у Японському морі. Ця інформація, за словами представника МРКЦ, "перевіряється по каналах МЗС", передає ТАСС.

Зазначається, що яхта з такою назвою не числиться в реєстрах яхт-клубів.

Читайте такожАмериканський військовий корабель зіткнувся з риболовецьким судном Південної Кореї у Японському морі - ЗМІ

У посольстві РФ в КНДР створено оперативний штаб для перевірки відомостей про можливе захоплення приморської яхти Katalexa в Японському морі. Про це повідомив прес-секретар російської дипмісії Денис Самсонов.

"Ми стежимо за розвитком ситуації й перевіряємо інформацію про можливе захоплення приморської яхти", - сказав він. Посольство звернулося з відповідними запитами до міністерства закордонних справ й прикордонної влади КНДР. "За ситуацією також стежить Генеральне консульство РФ у Чондині", - додав Самсонов.

ЗМІ Примор'я з посиланням на інформацію Морського рятувально-координаційного центру повідомили, що російська яхта Katalexa в Японському морі 14 червня подала сигнал лиха. Її, імовірно, захопило північнокорейське судно.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, збирав дані для наукових досліджень у Південно-китайському морі.