Захоплення підводного безпілотника США: Китай прокоментував інцидент
15:12, 17 грудня 2016Світ
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Китай з допомогою військових каналів намагається врегулювати питання захоплення китайськими ВМС американського підводного апарата в Південно-Китайському морі.
У Китаї заявили, що використовують військові канали, щоб залагодити інцидент з безпілотником / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Китаю.
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"Зрозуміло, що Китай і США, використовують військові канали, щоб належним чином вирішити це питання", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південно-Китайському морі.
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