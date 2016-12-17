Захоплення підводного безпілотника США: Китай прокоментував інцидент

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Китаю.

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"Зрозуміло, що Китай і США, використовують військові канали, щоб належним чином вирішити це питання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південно-Китайському морі.