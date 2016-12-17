Захоплення підводного безпілотника США: Китай прокоментував інцидент

15:12, 17 грудня 2016
Світ
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Китай з допомогою військових каналів намагається врегулювати питання захоплення китайськими ВМС американського підводного апарата в Південно-Китайському морі.

У Китаї заявили, що використовують військові канали, щоб залагодити інцидент з безпілотником / REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Китаю.

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"Зрозуміло, що Китай і США, використовують військові канали, щоб належним чином вирішити це питання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідний підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південно-Китайському морі.

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Теги: #США#Китай#дрон