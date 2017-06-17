Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилить присутність у східних країнах Альянсу під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які відбудуться восени цього року.

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Про це повідомляє «5 канал» з посиланням на командувача сухопутних військ США у Європі Бена Ходжеса.

Він не виключив ймовірності російського вторгнення у Балтійські держави. Проте Ходжес запевнив, що НАТО буде готовим відповісти.

Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня президент України Петро Порошенко заявив, що отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка запевнення в тому, що навчання “Захід-2017” поблизу кордону України не перетворяться на військове вторгнення.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив, що Росія на спільних з Білоруссю навчаннях «Захід-2017» відпрацьовуватиме наступальні операції проти Польщі та Литви.