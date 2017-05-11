Росія на навчаннях "Захід-2017" відпрацьовуватиме наступ на Польщу та Литву – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Росія на спільних з Білоруссю навчаннях «Захід-2017» відпрацьовуватиме наступальні операції проти Польщі та Литви. Про це Турчинов сказав в інтерв'ю одному з українських видань, повідомляє прес-служба РНБО.

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За словами Турчинова, Росія не полишає спроби посилити свій вплив на Балканах, і її агресивна політика також проявляється у підготовці спільних навчань РФ і Білорусі «Захід-2017», де відпрацьовуватимуться наступальні операції.

Як наголосив секретар РНБО, мета навчань - перевірка готовності військ до проведення широкомасштабних операцій за умови жорстких обмежень часу на їхню підготовку.

«Під час навчань також передбачається відпрацювати створення калінінградського коридору, що в умовах реальної операції неможливо без агресії проти Литви і Польщі», - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка запевнення в тому, що масштабні російсько-білоруські стратегічні навчання «Захід-2017» поблизу кордону України не перетворяться на військове вторгнення. Російсько-білоруські навчання "Захід-2017" пройдуть восени.